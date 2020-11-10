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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ГАЗПРОМ НАЧАЛИ ПЕРЕГОВОРЫ ОБ УСЛОВИЯХ ПОСТАВКИ ГАЗА С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
10:04 12.11.2020
В Санкт-Петербурге 11 ноября состоялась встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича.
«В начале встречи стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован. В связи с этим были начаты переговоры в отношении условий поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года», - говорится в сообщении Газпрома.
Между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» до конца 2020 года действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики.
31 декабря 2019 года между Газпромом и правительством республики подписан протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в январе и феврале 2020 года, 14 февраля 2020 года — протокол, регламентирующий уровень цены на газ для республики в 2020 году.
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