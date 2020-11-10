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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРВЫЙ КОМИТЕТ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН ПРИНЯЛ ИНИЦИИРОВАННЫЕ БЕЛАРУСЬЮ РЕЗОЛЮЦИИ
09:16 12.11.2020
Первый комитет 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 ноября 2020 г. по инициативе Беларуси принял абсолютным большинством голосов резолюцию ”Запрещение разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия: доклад Конференции по разоружению“.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в резолюции, носящей превентивный характер, государства-члены ООН подтверждают необходимость принятия эффективных мер в целях предотвращения появления новых видов оружия массового уничтожения, в том числе с привлечением потенциала Конференции ООН по разоружению.
Соавторами белорусской резолюции выступили 35 государств, представляющих практически все регионы мира, что свидетельствует о всеобъемлющем и универсальном характере документа.
Кроме того, консенсусом была принята внесенная по инициативе Беларуси (в качестве одного из председателей Конференции по разоружению в 2020 году) резолюция ”Доклад Конференции по разоружению“. В резолюции подведены итоги работы конференции за прошедший год и подчеркнута ее роль как единственного многостороннего форума по вопросам разоружения.
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