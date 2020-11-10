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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГОСАТОМНАДЗОР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ENSREG


16:06 11.11.2020

Госатомнадзор в качестве наблюдателя принял участие в пленарном заседании Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности (European Nuclear Safety Regulators Group, ENSREG), которое прошло в режиме видеоконференцсвязи 9-10 ноября 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, на заседании обсуждены актуальные вопросы регулирования ядерной безопасности. В частности, представлены и обсуждены: информация о деятельности рабочих групп ENSREG, рабочая программа ENSREG на 2021-2023 годы, проведение тематических партнерских обзоров ENSREG, в том числе осуществляемого в настоящее время партнерского обзора Национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС, подготовка к конференции ENSREG 2021 года.

Белорусский регулирующий орган в области ядерной и радиационной безопасности регулярно изучает международный опыт, в том числе наработанный в странах Европейского союза, для совершенствования системы ядерной и радиационной безопасности в Беларуси и ее отдельных компонентов. Полученная информация применяется при разработке проектов технических нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, документов стратегического планирования Госатомнадзора, формировании проектов и программ международного технического сотрудничества.

ENSREG – это независимая экспертная консультативная группа, созданная в 2007 году по решению Европейской комиссии. В ее состав входят высокопоставленные должностные лица национальных регулирующих органов по ядерной безопасности, безопасности радиоактивных отходов и по радиационной защите, а также лица из государств-членов Европейского союза, обладающие компетенцией в этих областях, и представители Европейской комиссии.

Роль ENSREG заключается в содействии созданию условий для постоянного улучшения и достижении общего понимания в областях ядерной безопасности и обращения с радиоактивными отходами.

Беларусь в лице Госатомнадзора приглашена в ENSREG в качестве наблюдателя в 2018 году.
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