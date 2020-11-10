МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПАРК «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРЕДСТАВЛЕН НА БИЗНЕС-ФОРУМЕ В ШАНХАЕ

11:34 11.11.2020 В рамках проходящей в Шанхае Китайской международной выставки импортных товаров и услуг 10 ноября 2020 года в онлайн-формате состоялся белорусско-китайский бизнес-форум. Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», участники обсудили развитие торгово-экономических отношений, перспективы сотрудничества, инвестиционный потенциал двух стран, а также возможности продвижения белорусской продукции на китайский рынок. Глава администрации «Великого камня» рассказал о роли парка на Экономическом поясе Шелкового пути, деятельности его резидентов, центре комплексного обслуживания резидентов и инвесторов «Одна станция», созданного по образцу китайских индустриальных парков.