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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО И МИШУСТИН ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ВОПРОСЫ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ


09:11 11.11.2020

Александру Лукашенко 10 ноября позвонил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно информации, во время разговора обсуждались вопросы белорусско-российских отношений в сфере экономики.

Еще одной темой разговора стал COVID-19: ситуация в целом и меры противодействия распространению инфекции.
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