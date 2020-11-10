МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЛУКАШЕНКО И МИШУСТИН ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ВОПРОСЫ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

09:11 11.11.2020 Александру Лукашенко 10 ноября позвонил премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно информации, во время разговора обсуждались вопросы белорусско-российских отношений в сфере экономики. Еще одной темой разговора стал COVID-19: ситуация в целом и меры противодействия распространению инфекции.