ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОБЪЯВИЛА ПЕРСОНАМИ НОН-ГРАТА ДВУХ БЕЛОРУССКИХ ДИПЛОМАТОВ


16:58 10.11.2020

Великобритания высылает двух белорусских дипломатов из Лондона в качестве симметричного ответа на действия властей Беларуси. Об этом сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

«Великобританию не запугать попытками режима Лукашенко помешать нам открыто говорить о фальсификации выборов и отвратительном насилии в отношении белорусского народа. Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованную высылку британских дипломатов», - написал он в twitter.

Напомним, вечером в понедельник стало известно, что военный атташе Великобритании Тимофи Уайт-Бойкот и заместитель посла Великобритании Лиса Тамвуд объявлены в Беларуси персонами нон грата за «сбор информации о внутриполитической ситуации в Беларуси». Дипломаты покинули Беларусь.

Ранее Доминик Рааб заявил, что решение белорусских властей выслать из Минска двух британских дипломатов является абсолютно неоправданным.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.11.2020
валюта курс
EUR 3.0617
USD 2.5770
RUB 3.3442
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0256 -0.0361
USD 2.5569 -0.0201
RUB 3.3493 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0100 3.0190
USD 2.5520 2.5570
RUB 3.3300 3.3460
подробнее

Конвертация в банках
на 10.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1800
EUR/RUB 90.0000 90.6000
USD/RUB 76.4000 76.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте