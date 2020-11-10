Великобритания высылает двух белорусских дипломатов из Лондона в качестве симметричного ответа на действия властей Беларуси. Об этом сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

«Великобританию не запугать попытками режима Лукашенко помешать нам открыто говорить о фальсификации выборов и отвратительном насилии в отношении белорусского народа. Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованную высылку британских дипломатов», - написал он в twitter.

Напомним, вечером в понедельник стало известно, что военный атташе Великобритании Тимофи Уайт-Бойкот и заместитель посла Великобритании Лиса Тамвуд объявлены в Беларуси персонами нон грата за «сбор информации о внутриполитической ситуации в Беларуси». Дипломаты покинули Беларусь.

Ранее Доминик Рааб заявил, что решение белорусских властей выслать из Минска двух британских дипломатов является абсолютно неоправданным.