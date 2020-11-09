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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ОБСУЖДАЕТ С РУМЫНИЕЙ НАРАЩИВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК ТРАКТОРОВ
13:37 10.11.2020
Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич в рамках визита 7-8 ноября 2020 года в румынский уезд Галац, посетил компанию «Трактор МТЗ», занимающейся продвижением и реализацией продукции ОАО «Минский тракторный завод» на румынском рынке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Румынии, посол и руководство компании обсудили конкретные шаги, нацеленные на дальнейшее увеличение объемов продаж белорусских тракторов в Румынии, в том числе с учетом сохраняющейся сложной ситуации, вызванной пандемией коронавируса.
Румынский рынок является важным и значимым для ОАО «Минский тракторный завод». Румыния по объему продаж продукции ОАО «МТЗ» занимает третье место в Европе и девятое место среди всех стран мира. За период с января по сентябрь 2020 года, даже в условиях пандемии коронавируса, в Румынии реализованы 495 белорусских тракторов на сумму более 5 миллионов долларов США.
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