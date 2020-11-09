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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОНЛАЙН-ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-КАЗАХСТАНСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА ПРОЙДЕТ 24 НОЯБРЯ
09:39 10.11.2020
24 ноября 2020 г. под эгидой Белорусской торгово-промышленной палаты и Внешнеторговой палаты Казахстана состоится онлайн-заседание белорусско-казахстанского делового совета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Казахстане, в ходе мероприятия планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, обменяться опытом работы в условиях пандемии и преодоления кризисных явлений, наметить пути взаимодействия на ближайшую перспективу.
Заседание откроют председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович и председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов. В мероприятии планируют принять посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин и посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев, представители госорганов, деловых кругов двух стран.
Представители белорусских и казахстанских предприятий и организаций в ходе онлайн-заседания смогут в чате обратиться к спикерам, задать интересующие вопросы и обменяться контактами.
Для проведения мероприятия будет использоваться программа Zoom (начало мероприятия в 11.00 по минскому времени, подключение участников начнется в 10.40). Запланирована трансляция встречи в YouTube.
Участие в мероприятии бесплатное, онлайн-регистрация до 22 ноября.
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