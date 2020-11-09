24 ноября 2020 г. под эгидой Белорусской торгово-промышленной палаты и Внешнеторговой палаты Казахстана состоится онлайн-заседание белорусско-казахстанского делового совета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Казахстане, в ходе мероприятия планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, обменяться опытом работы в условиях пандемии и преодоления кризисных явлений, наметить пути взаимодействия на ближайшую перспективу.

Заседание откроют председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович и председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов. В мероприятии планируют принять посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин и посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев, представители госорганов, деловых кругов двух стран.

Представители белорусских и казахстанских предприятий и организаций в ходе онлайн-заседания смогут в чате обратиться к спикерам, задать интересующие вопросы и обменяться контактами.

Для проведения мероприятия будет использоваться программа Zoom (начало мероприятия в 11.00 по минскому времени, подключение участников начнется в 10.40). Запланирована трансляция встречи в YouTube.

Участие в мероприятии бесплатное, онлайн-регистрация до 22 ноября.