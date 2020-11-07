Посол Беларуси в Таджикистане и Афганистане по совместительству Олег Иванов в рамках визита 1-6 ноября 2020 г. в Афганистан провел встречи с и.о. министра экономики этой страны, сопредседателем совместного Белорусско-афганского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству Каримой Хамид Фарьяби, и.о. министра промышленности и торговли Нисаром Ахмадом Горьяни и заместителем министра иностранных дел Мирвайсом Набом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе переговоров стороны подтвердили готовность к расширению белорусско-афганского сотрудничества в ключевых сферах взаимодействия, а также согласовали вопрос организации в 2021 году в Минске второго заседания совместного белорусско-афганского комитета.

Состоялись встречи О. Иванова с руководством Афганской палаты по торговле и инвестициям, а также региональных отделений Афганской палаты промышленности и шахт. Подтверждена заинтересованность в организации совместных деловых и выставочных мероприятий в Беларуси в 2021 году.

Посол Беларуси провел презентацию экспортных возможностей нашей страны в контексте расширения торгового партнерства с Афганистаном и принял участие в круглых столах с представителями афганских деловых кругов по вопросам поставок белорусских фармацевтических товаров, машиностроительной и нефтехимической продукции, продуктов питания.