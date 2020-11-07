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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОГО БЕЛОРУССКО-АФГАНСКОГО КОМИТЕТА ПО ТОРГОВОМУ И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ В 2021 ГОДУ В МИНСКЕ
15:10 09.11.2020
Посол Беларуси в Таджикистане и Афганистане по совместительству Олег Иванов в рамках визита 1-6 ноября 2020 г. в Афганистан провел встречи с и.о. министра экономики этой страны, сопредседателем совместного Белорусско-афганского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству Каримой Хамид Фарьяби, и.о. министра промышленности и торговли Нисаром Ахмадом Горьяни и заместителем министра иностранных дел Мирвайсом Набом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе переговоров стороны подтвердили готовность к расширению белорусско-афганского сотрудничества в ключевых сферах взаимодействия, а также согласовали вопрос организации в 2021 году в Минске второго заседания совместного белорусско-афганского комитета.
Состоялись встречи О. Иванова с руководством Афганской палаты по торговле и инвестициям, а также региональных отделений Афганской палаты промышленности и шахт. Подтверждена заинтересованность в организации совместных деловых и выставочных мероприятий в Беларуси в 2021 году.
Посол Беларуси провел презентацию экспортных возможностей нашей страны в контексте расширения торгового партнерства с Афганистаном и принял участие в круглых столах с представителями афганских деловых кругов по вопросам поставок белорусских фармацевтических товаров, машиностроительной и нефтехимической продукции, продуктов питания.
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