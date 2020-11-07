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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГОСАТОМНАДЗОР НА ЗАСЕДАНИИ WENRA РАССКАЗАЛ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ЭТАПОВ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС


14:03 09.11.2020

Представители Госатомнадзора Беларуси приняли участие в осеннем пленарном заседании Ассоциации регуляторов ядерной безопасности Западной Европы (Western European Nuclear Regulators Association, WENRA), которое прошло в режиме видеоконференцсвязи 4-5 ноября 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, в ходе заседания представлена и обсуждена информация о деятельности рабочих групп WENRA по стратегии, по гармонизации требований к реакторным установкам, по радиоактивным отходам и выводу из эксплуатации.

Участники мероприятия информировали о важных событиях в области регулирования ядерной и радиационной безопасности, произошедших в их странах с момента предыдущего пленарного заседания WENRA.

В своем выступлении представители Госатомнадзора затронули текущее положение дел на площадке Белорусской АЭС и вопросы лицензирования этапов ввода в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС.

В предварительно переданной белорусской стороной информации также были отражены изменения в белорусском законодательстве, связанные с обеспечением ядерной и радиационной безопасности, мероприятия партнерского обзора Национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС, который проводится Европейской группой регулирующих органов ядерной безопасности ENSREG, и другие вопросы.

Белорусский регулирующий орган в области ядерной и радиационной безопасности регулярно изучает международный опыт, в том числе наработанный в странах Европейского союза, для совершенствования системы ядерной и радиационной безопасности в Беларуси и ее отдельных компонентов. Полученная в рамках WENRA информация применяется при разработке проектов технических нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, документов стратегического планирования Госатомнадзора, формировании проектов и программ международного технического сотрудничества.

WENRA создана в 1999 году и в настоящее время объединяет 19 участников и 13 наблюдателей – представителей регулирующих органов в области ядерной безопасности из различных стран.

Беларусь в лице Госатомнадзора является наблюдателем в Ассоциации с 2015 года.
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