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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕЗЕНТАЦИИ ТОРГОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОВЕДЕНЫ В ТУРЕЦКОМ ГОРОДЕ ГАЗИАНТЕП
09:10 09.11.2020
Посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак в ходе визита 4-5 ноября 2020 г. в город Газиантеп провел встречи с губернатором провинции Газиантеп Давутом Гюлем и мэром города Фатмой Шахин.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны рассмотрели перспективные направления активизации торгового и инвестиционного сотрудничества Газиантепа с Беларусью, в том числе в региональном аспекте.
Состоялись встречи с руководством промышленной и торговой палат Газиантепа. Проведены презентации торговых предложений белорусских предприятий, заинтересованных в поставках продукции в Турцию, а также возможностей для привлечения турецкого капитала в Беларусь.
В. Рыбак посетил ряд текстильных производителей региона и обсудил вопросы наращивания поставок белорусской нефтехимической продукции глубокой переработки для использования при производстве конечной продукции предприятиями Газиантепа.
Газиантеп является важнейшим промышленным и культурным регионом на юго-востоке Турции с населением около 2 млн человек, а также крупнейшим в стране производителем товаров текстильной промышленности, нетканых материалов и синтетических волокон.
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