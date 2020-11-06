Посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак в ходе визита 4-5 ноября 2020 г. в город Газиантеп провел встречи с губернатором провинции Газиантеп Давутом Гюлем и мэром города Фатмой Шахин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны рассмотрели перспективные направления активизации торгового и инвестиционного сотрудничества Газиантепа с Беларусью, в том числе в региональном аспекте.

Состоялись встречи с руководством промышленной и торговой палат Газиантепа. Проведены презентации торговых предложений белорусских предприятий, заинтересованных в поставках продукции в Турцию, а также возможностей для привлечения турецкого капитала в Беларусь.

В. Рыбак посетил ряд текстильных производителей региона и обсудил вопросы наращивания поставок белорусской нефтехимической продукции глубокой переработки для использования при производстве конечной продукции предприятиями Газиантепа.

Газиантеп является важнейшим промышленным и культурным регионом на юго-востоке Турции с населением около 2 млн человек, а также крупнейшим в стране производителем товаров текстильной промышленности, нетканых материалов и синтетических волокон.