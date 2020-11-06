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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛГИМ И ГП «ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ» МОЛДОВЫ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
16:52 06.11.2020
Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ) и ГП «Центр прикладной метрологии и сертификации» (Молдова) подписали соглашение о сотрудничестве в области метрологии. Документ подписали первый заместитель директора БелГИМ Николай Баковец и и. о. директора ГП «Центр прикладной метрологии и сертификации» Драгош Макарь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИМ, в документе заложены основные принципы взаимодействия и определены направления сотрудничества на 2021-2025 гг.
Среди направлений сотрудничества – разработка и реализация совместных проектов по созданию и модернизации эталонов, взаимодействие в вопросах проведения калибровки (аттестации) эталонов, обмен информацией об участии в сличениях эталонов, участие в разработке методов испытаний программного обеспечения для средств измерений и др.
В ходе встречи молдовские коллеги также ознакомились с научно-исследовательской базой БелГИМ.
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