Белорусская железная дорога приняла участие в XXIX Пленарном заседании Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП), которое прошло 5 ноября 2020 года в формате видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на заседании были заслушаны отчеты о выполнении решений XXVIII Пленарного заседания КСТП по повышению конкурентоспособности международных транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг», развитию дальневосточных мультимодальных перевозок, информационных технологий и гармонизации международного транспортного права.

Участники заседания обсудили перспективы развития железнодорожных коридоров в сообщении Азия-Европа, вопросы организации и осуществления перевозок грузов в составе контейнерных поездов по данному маршруту, цифровизации перевозочного процесса, развития инфраструктуры и транспортных мощностей морских портов для обеспечения бесперебойной организации мультимодальных перевозок в евро-азиатском сообщении, а также обеспечения сохранности грузов в рамках проекта КСТП «Охранный поезд».

В ходе заседания также были определены приоритетные задачи КСТП, направленные на повышение конкурентоспособности трансъевразийских перевозок. В частности, организация полномасштабного информационного обмена для формирования понятных и прозрачных стоимостных условий доставки груза, формирование единого информационного пространства трансъевразийских перевозок, в том числе путем реализации проекта КСТП «Интеграционная цифровая платформа» и вовлечения в него максимального числа участников, развитие интеллектуальной технологии мониторинга международных перевозок грузов, повышение скорости движения контейнерных поездов по территории ЕС, развитие мультимодальных перевозок через порты, географическое расширение применения накладной ЦИМ/СМГС, активное маркетинговое продвижение трансъевразийских железнодорожных перевозок с использованием Транссибирской магистрали.

Планируется, что юбилейное XXX Пленарное заседание КСТП в 2021 году пройдет в Берне (Швейцария).