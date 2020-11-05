|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЖД ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В XXIX ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ТРАНСЪЕВРАЗИЙСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ
11:15 06.11.2020
Белорусская железная дорога приняла участие в XXIX Пленарном заседании Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП), которое прошло 5 ноября 2020 года в формате видеоконференции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на заседании были заслушаны отчеты о выполнении решений XXVIII Пленарного заседания КСТП по повышению конкурентоспособности международных транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг», развитию дальневосточных мультимодальных перевозок, информационных технологий и гармонизации международного транспортного права.
Участники заседания обсудили перспективы развития железнодорожных коридоров в сообщении Азия-Европа, вопросы организации и осуществления перевозок грузов в составе контейнерных поездов по данному маршруту, цифровизации перевозочного процесса, развития инфраструктуры и транспортных мощностей морских портов для обеспечения бесперебойной организации мультимодальных перевозок в евро-азиатском сообщении, а также обеспечения сохранности грузов в рамках проекта КСТП «Охранный поезд».
В ходе заседания также были определены приоритетные задачи КСТП, направленные на повышение конкурентоспособности трансъевразийских перевозок. В частности, организация полномасштабного информационного обмена для формирования понятных и прозрачных стоимостных условий доставки груза, формирование единого информационного пространства трансъевразийских перевозок, в том числе путем реализации проекта КСТП «Интеграционная цифровая платформа» и вовлечения в него максимального числа участников, развитие интеллектуальной технологии мониторинга международных перевозок грузов, повышение скорости движения контейнерных поездов по территории ЕС, развитие мультимодальных перевозок через порты, географическое расширение применения накладной ЦИМ/СМГС, активное маркетинговое продвижение трансъевразийских железнодорожных перевозок с использованием Транссибирской магистрали.
Планируется, что юбилейное XXX Пленарное заседание КСТП в 2021 году пройдет в Берне (Швейцария).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 05.11.2020
Курсы в банках
на 06.11.2020
Конвертация в банках
на 06.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте