МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ГОЛОВЧЕНКО И МИШУСТИН ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ВОПРОСЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И РФ, ВКЛЮЧАЯ ЭНЕРГЕТИКУ

09:09 06.11.2020 Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин созвонился вечером 5 ноября 2020 года с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ. Согласно информации, главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая энергетику, промышленность и транспортную инфраструктуру. Михаил Мишустин и Роман Головченко затронули также тематику противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.