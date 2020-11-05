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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОЛОВЧЕНКО И МИШУСТИН ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ВОПРОСЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И РФ, ВКЛЮЧАЯ ЭНЕРГЕТИКУ
09:09 06.11.2020
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин созвонился вечером 5 ноября 2020 года с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
Согласно информации, главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая энергетику, промышленность и транспортную инфраструктуру.
Михаил Мишустин и Роман Головченко затронули также тематику противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.
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