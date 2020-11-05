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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОТМЕНЯЕТ С 9 НОЯБРЯ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ В РОССИЮ ПРОДУКЦИИ ТРЕХ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
14:02 05.11.2020
Россельхознадзор отменяет с 9 ноября 2020 года временные ограничения на поставки в Россию некоторых видов животноводческой продукции с трех белорусских предприятий. Решение принято по итогам состоявшихся 5 ноября в формате телеконференции переговоров главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Беларуси Александром Субботиным.
Как сообщает Россельхознадзор, на переговорах обсуждались вопросы, касающиеся поставок белорусской продукции на российский рынок.
«По итогам переговоров, а также с учетом гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь принято решение об отмене с 9 ноября 2020 года временных ограничений на поставки в Россию отдельных видов животноводческой продукции с трех белорусских предприятий», - говорится в сообщении российского ведомства.
Речь идет о следующих компаниях: ОАО «Слонимский мясокомбинат» (разрешаются поставки конины и бескостной говядины и готовой мясной продукции); ОАО «Волковысский мясокомбинат» (бескостная говядина и готовая мясная продукция); ОАО «Молочный мир» (цельномолочная продукция, сухая молочная продукция и масло из коровьего молока).
Ввоз в Россию продукции этих предприятий будет осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов.
Ветеринарная служба Беларуси, в свою очередь, в течение двух недель направит в адрес Россельхознадзора ранее запрошенные материалы о результатах работы по устранению выявленных нарушений при поставках в Россию продукции трех указанных предприятий.
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