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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ ПОДПИСАН МЕЖДУ БГУ И УНИВЕРСИТЕТОМ АИРЛАНГГА
10:10 05.11.2020
Белорусский государственный университет (БГУ) и университет Аирлангга (Индонезия) подписали меморандум о взаимопонимании. Подписи в рамках официальной онлайн-встречи поставили ректоры университетов Андрей Король и Мохаммад Насих соответственно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, это первый документ, регламентирующий взаимодействие белорусского вуза с Индонезией. Согласно меморандуму будут организовываться академические обмены, совместное проведение образовательных и исследовательских проектов, консультации, конференции, семинары, симпозиумы, обмен научно-методическими материалами.
Первым шагом в реализации официальных договоренностей станет участие преподавателей БГУ в образовательной программе DECOTA. Она ориентирована на привлечение известных ученых для чтения онлайн-лекций студентам Университета Аирлангга.
Кроме того, студентам БГУ предложено с 16 по 27 ноября бесплатно пройти обучение по онлайн-программе Sura-Bali Community Immersion Program-2020. Она предполагает изучение индонезийской культуры и туристической деятельности в провинциях Восточная Ява и Бали. Организовано обучение университетом Аирлангга совместно с Христианским университетом Петры и университетом Удаяна.
На данный момент сотрудничество БГУ с Индонезией осуществлялось только в рамках контракта между НТП «Унитехпром БГУ» и Global systech medika (Джакарта) на поставку спирометров.
Университет Аирлангга является одним из старейших университетов Индонезии и основан в 1954 году. Расположен в городе Сурабая. В структуру входят 14 факультетов: медицинский, юридический, экономики и бизнеса, фармацевтический? ветеринарной медицины, социальных и политических наук, науки и технологий, психологии, общественного здравоохранения, гуманитарный, моря и рыболовства, сестринского дела, профессионального образования, а также школа магистратуры и аспирантуры.
Образовательный процесс обеспечивают свыше 2000 сотрудников, количество студентов составляет около 39 тыс. Университет входит в Топ-5 вузов Индонезии и 5% лучших вузов мира. Имеет партнерские отношения с более чем 130 зарубежными университетами.
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