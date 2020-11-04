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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО ОБРАТИЛСЯ К ПУТИНУ С ПРОСЬБОЙ О ВОЗМОЖНОМ ПРИОБРЕТЕНИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ


09:07 05.11.2020

Александр Лукашенко и Владимир Путин вечером 4 ноября обсудили по телефону вопросы внутренней повестки России и Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров.

Из иных актуальных тем разговора - вопрос перевалки белорусских товаров из порта Усть-Луга, военно-техническое сотрудничество.

Шла речь и о начале переговоров по поставкам углеводородов - нефти и газа - в Беларусь в будущем году. Все вопросы в данном направлении стороны договорились решать оперативно.

Кроме того, Лукашенко проинформировал Путина о завершении работ по включению первого энергоблока белорусской АЭС в энергосистему.

Еще одними из основных вопросов телефонного разговора стали ситуация с распространением COVID-19, обстановка вокруг Беларуси и России, а также внутри двух стран. В части противодействия инфекции речь шла об организации производства вакцины в Беларуси, передаче российских технологий и технологического процесса для данного производства. Это предложение Лукашенко также было поддержано Путиным.

Предметом детального обсуждения стала и ситуация в мире. В частности, в Соединенных Штатах Америки и соседних с Беларусью странах - Польше, Литве, Украине.
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