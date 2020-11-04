|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ОБРАТИЛСЯ К ПУТИНУ С ПРОСЬБОЙ О ВОЗМОЖНОМ ПРИОБРЕТЕНИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
09:07 05.11.2020
Александр Лукашенко и Владимир Путин вечером 4 ноября обсудили по телефону вопросы внутренней повестки России и Беларуси.
Как сообщает пресс-служба Лукашенко, Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров.
Из иных актуальных тем разговора - вопрос перевалки белорусских товаров из порта Усть-Луга, военно-техническое сотрудничество.
Шла речь и о начале переговоров по поставкам углеводородов - нефти и газа - в Беларусь в будущем году. Все вопросы в данном направлении стороны договорились решать оперативно.
Кроме того, Лукашенко проинформировал Путина о завершении работ по включению первого энергоблока белорусской АЭС в энергосистему.
Еще одними из основных вопросов телефонного разговора стали ситуация с распространением COVID-19, обстановка вокруг Беларуси и России, а также внутри двух стран. В части противодействия инфекции речь шла об организации производства вакцины в Беларуси, передаче российских технологий и технологического процесса для данного производства. Это предложение Лукашенко также было поддержано Путиным.
Предметом детального обсуждения стала и ситуация в мире. В частности, в Соединенных Штатах Америки и соседних с Беларусью странах - Польше, Литве, Украине.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 04.11.2020
Курсы в банках
на 04.11.2020
Конвертация в банках
на 04.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте