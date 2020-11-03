В штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 3 ноября 2020 г. состоялась встреча постоянного представителя Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрия Амбразевича с генеральным директором ВОИС Дареном Таном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны положительно отметили существенную активизацию взаимодействия ВОИС с Беларусью в последние годы и подтвердили взаимную готовность к расширению сотрудничества с акцентом на вопросах поддержки инноваций, коммерциализации интеллектуальной собственности, а также развития в Беларуси системы досудебного урегулирования споров в области ИС.

Беларусь 22 октября 2020 г. присоединилась к Марракешскому договору ВОИС о доступе к печатной информации, что стало очередным практическим шагом нашей страны по обеспечению прав лиц с нарушениями зрения. Государственный комитет по науке и технологиям и Национальный центр интеллектуальной собственности проводят работу по присоединению Беларуси к Гаагскому соглашению ВОИС, что позволит стать полноправным участником международной системы регистрации промышленных образцов. ВОИС оказывает Беларуси практическую помощь по развитию системы интеллектуальной собственности.