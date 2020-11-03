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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСТПРЕД БЕЛАРУСИ В ЖЕНЕВЕ И ГЕНДИРЕКТОР ВОИС ПОДТВЕРДИЛИ ВЗАИМНУЮ ГОТОВНОСТЬ К РАСШИРЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА
13:38 04.11.2020
В штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 3 ноября 2020 г. состоялась встреча постоянного представителя Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрия Амбразевича с генеральным директором ВОИС Дареном Таном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны положительно отметили существенную активизацию взаимодействия ВОИС с Беларусью в последние годы и подтвердили взаимную готовность к расширению сотрудничества с акцентом на вопросах поддержки инноваций, коммерциализации интеллектуальной собственности, а также развития в Беларуси системы досудебного урегулирования споров в области ИС.
Беларусь 22 октября 2020 г. присоединилась к Марракешскому договору ВОИС о доступе к печатной информации, что стало очередным практическим шагом нашей страны по обеспечению прав лиц с нарушениями зрения. Государственный комитет по науке и технологиям и Национальный центр интеллектуальной собственности проводят работу по присоединению Беларуси к Гаагскому соглашению ВОИС, что позволит стать полноправным участником международной системы регистрации промышленных образцов. ВОИС оказывает Беларуси практическую помощь по развитию системы интеллектуальной собственности.
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