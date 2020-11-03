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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БГИПК И СУЧЖОУСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
11:51 04.11.2020
Ректор учреждения образования «Белорусский государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством» (БГИПК) Игорь Тавгень и руководитель международного отдела Сучжоуского института прикладных блокчейн-исследований Дмитрий Шандалий 2 ноября 2020 г. подписали договор о сотрудничестве в сфере образования, науки и инновационного развития.
Подписание договора было приурочено к открытию международного симпозиума в сфере профессионального образования в области блокчейн-технологий, состоявшегося в Китае на базе Сучжоуского технологического университета и Шанхайского университета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, документ предусматривает разработку и реализацию образовательных программ дополнительного образования взрослых, в области технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия, метрологии и управления качеством.
Учебные учреждения будут взаимодействовать по расширению сферы использования дистанционных и блокчейн-технологий, созданию открытых образовательных ресурсов, а также сертификации профессиональной компетентности персонала в различных областях экономической деятельности.
На первом этапе сотрудничества планируется проведение курсов повышения квалификации для китайских слушателей на темы «Техническое регулирование в Евразийском экономическом союзе» и «Цифровой маркетинг. Измерения и оценка эффективности маркетинговых систем». После обучения слушатели получат свидетельство о повышении квалификации государственного образца Республики Беларусь. Занятия будут проводить ведущие преподаватели БГИПК и специалисты организаций системы Госстандарта.
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