Александр Лукашенко в качестве основы для проведения переговоров одобрил проект межправительственного соглашения с Кыргызстаном о порядке пребывания граждан Беларуси на территории Кыргызстана и граждан Кыргызстана на территории Беларуси. Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно подписанному 3 ноября указу, на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа уполномочено Министерство внутренних дел.