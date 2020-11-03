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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОДОБРЕН ПРОЕКТ МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЯ БЕЛАРУСИ С КЫРГЫЗСТАНОМ О ПОРЯДКЕ ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН
10:52 04.11.2020
Александр Лукашенко в качестве основы для проведения переговоров одобрил проект межправительственного соглашения с Кыргызстаном о порядке пребывания граждан Беларуси на территории Кыргызстана и граждан Кыргызстана на территории Беларуси. Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно подписанному 3 ноября указу, на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа уполномочено Министерство внутренних дел.
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