ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РУКОВОДСТВО «ГОМСЕЛЬМАШ» И «РОСАГРОЛИЗИНГ» ОБСУДИЛИ ПЛАН ПОСТАВОК СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ В 2020 ГОДУ И ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ НА 2021 ГОД


10:02 04.11.2020

Руководство ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга и компании «Росагролизинг» провели 3 ноября 2020 года онлайн-переговоры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш», участники встречи обсудили план поставок сельхозтехники ОАО «Гомсельмаш» до конца 2020 года, портфель заказов и поставки комбайнов в Российскую Федерацию в 2021 году.

В настоящее время через механизм льготного лизинга АО «Росагролизинг» клиентам «Гомсельмаша» доступен широкий выбор сельхозтехники. А, чтобы у клиентов компании было больше вариантов приобретения сельхозтехники на выгодных финансовых условиях, «Гомсельмаш» выступает за расширение схем сотрудничества.

Напомним, что «Гомсельмаш» с начала 2020 года совместно с АО «Росагролизинг» реализовал на российском рынке около 50 единиц техники. На территории России «Гомсельмаш» реализует продукцию в рамках указа № 466, что позволяет лизингополучателям претендовать на частичное погашение ключевой ставки за счет бюджета Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.11.2020
валюта курс
EUR 3.0983
USD 2.6563
RUB 3.3211
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0983 +0.0043
USD 2.6563 -0.0016
RUB 3.3211 +0.0223
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0800 3.0880
USD 2.6350 2.6450
RUB 3.3260 3.3500
подробнее

Конвертация в банках
на 04.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1690
EUR/RUB 91.7000 92.5000
USD/RUB 78.5000 79.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте