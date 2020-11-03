Руководство ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга и компании «Росагролизинг» провели 3 ноября 2020 года онлайн-переговоры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш», участники встречи обсудили план поставок сельхозтехники ОАО «Гомсельмаш» до конца 2020 года, портфель заказов и поставки комбайнов в Российскую Федерацию в 2021 году.

В настоящее время через механизм льготного лизинга АО «Росагролизинг» клиентам «Гомсельмаша» доступен широкий выбор сельхозтехники. А, чтобы у клиентов компании было больше вариантов приобретения сельхозтехники на выгодных финансовых условиях, «Гомсельмаш» выступает за расширение схем сотрудничества.

Напомним, что «Гомсельмаш» с начала 2020 года совместно с АО «Росагролизинг» реализовал на российском рынке около 50 единиц техники. На территории России «Гомсельмаш» реализует продукцию в рамках указа № 466, что позволяет лизингополучателям претендовать на частичное погашение ключевой ставки за счет бюджета Беларуси.