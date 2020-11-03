Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Соединенными Штатами Америки о воздушном сообщении в качестве основы для проведения переговоров. Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно подписанному 3 ноября указу, на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций.