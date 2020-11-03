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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И США ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О ВОЗДУШНОМ СООБЩЕНИИ
09:09 04.11.2020
Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Соединенными Штатами Америки о воздушном сообщении в качестве основы для проведения переговоров. Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно подписанному 3 ноября указу, на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций.
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