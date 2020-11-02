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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСОЛЬСТВО КОРЕИ ПЕРЕДАЛО ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ 33 БАКТЕРИЦИДНЫХ РЕЦИРКУЛЯТОРА ВОЗДУХА НА ПОЧТИ 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
16:42 03.11.2020
Посольство Кореи в Республике Беларусь 29 октября передало для белорусских домов-интернатов 33 бактерицидных рециркулятора воздуха.
«…для 4 домов-интернатов Минска, Брестской и Минской областей на безвозмездной основе переданы 33 бактерицидных рециркулятора воздуха на общую сумму почти 25 тысяч рублей», - говорится в сообщении Министерства труда и соцзащиты Беларуси.
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