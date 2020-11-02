МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПОСОЛЬСТВО КОРЕИ ПЕРЕДАЛО ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ 33 БАКТЕРИЦИДНЫХ РЕЦИРКУЛЯТОРА ВОЗДУХА НА ПОЧТИ 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

16:42 03.11.2020 Посольство Кореи в Республике Беларусь 29 октября передало для белорусских домов-интернатов 33 бактерицидных рециркулятора воздуха. «…для 4 домов-интернатов Минска, Брестской и Минской областей на безвозмездной основе переданы 33 бактерицидных рециркулятора воздуха на общую сумму почти 25 тысяч рублей», - говорится в сообщении Министерства труда и соцзащиты Беларуси.