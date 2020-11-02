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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 36-Й СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО УПО В СОВЕТЕ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА


11:43 03.11.2020

Белорусская делегация во главе с постоянным представителем нашей страны при Отделении ООН в Женеве Юрием Амбразевичем 2 ноября 2020 г. в режиме видеоконференцсвязи приняла участие в работе 36-й сессии рабочей группы по универсальному периодическому обзору (УПО) в Совете ООН по правам человека, в рамках которой Беларусь прошла очередной (третий) цикл УПО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе представления национального доклада Ю. Амбразевич проинформировал о прошедших в нашей стране социально-экономических и общественно-политических преобразованиях с момента второго цикла УПО, который Беларусь прошла в 2015 году.

Белорусский дипломат привлек внимание к комплексному Национальному плану по правам человека, утвержденному правительством Беларуси в октябре 2016 года.

Глава белорусской делегации выразил полную поддержку УПО, подчеркнув, что Беларусь рассматривает его как важнейший инструмент международного сотрудничества в сфере прав человека, который обеспечивает рассмотрение ситуации с правами человека во всех странах мира, без исключения, на принципах универсальности и равноправия.

В дискуссии по УПО по Беларуси приняли участие 98 государств-членов ООН, которые оценили степень реализации Беларусью рекомендаций предыдущего цикла УПО и адресовали нашей стране новые рекомендации в сфере прав человека на очередной период.

УПО – универсальный механизм, созданный в целях обзора ситуации с правами человека во всех странах мира без исключения, а также степени реализации государствами всего спектра прав человека: экономических, политических, социальных, гражданских и культурных. Страны проходят обзор один раз в 4,5 года. Первый цикл УПО Беларусь прошла в мае 2010 года, второй – в мае 2015 года. В ходе 36-й сессии рабочей группы по универсальному периодическому обзору в Совете ООН по правам человека третий цикл УПО также проходят Андорра, Болгария, Гондурас, Либерия, Ливия, Малави, Монголия, Мальдивские острова, Маршалловы острова, Панама, США, Хорватия, Ямайка.
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