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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО СЕМЬ ПРОЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ


09:09 03.11.2020

Постановлением Совмина № 623 от 30 октября 2020 г. одобрены семь проектов международной технической помощи.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, одобрены следующие проекты:

«Стимулирование потенциала технологий Четвертой промышленной революции для инклюзивного и устойчивого промышленного развития в Беларуси»;

«Модернизация коммунальных услуг в Беларуси – помощь в реализации проекта»;

«Центральная группа по реализации проекта ЕБРР»;

«Выстраивание эффективных механизмов защиты для улучшения положения детей с тяжелыми формами инвалидности и заболеваниями, ограничивающими продолжительность жизни»;

«Разработка технологии и инструментов для анализа наноструктур в режиме реального времени»;

«Укрепление официальной системы контроля безопасности пищевой продукции и содействие доступу к рынку пищевых продуктов»;

«Восстановление осушенных торфяников в Беларуси – 2-я фаза».

Министерство экономики будет координировать и контролировать реализацию проекта международной технической помощи «Стимулирование потенциала технологий Четвертой промышленной революции для инклюзивного и устойчивого промышленного развития в Беларуси».

Министерство жилищно-коммунального хозяйства отвечает за проекты «Модернизация коммунальных услуг в Беларуси – помощь в реализации проекта» и «Центральная группа по реализации проекта ЕБРР».

Минздраву поручена координация проектов: «Выстраивание эффективных механизмов защиты для улучшения положения детей с тяжелыми формами инвалидности и заболеваниями, ограничивающими продолжительность жизни» и «Укрепление официальной системы контроля безопасности пищевой продукции и содействие доступу к рынку пищевых продуктов».

Проект «Разработка технологии и инструментов для анализа наноструктур в режиме реального времени» закреплен за ГКНТ, а «Восстановление осушенных торфяников в Беларуси– 2-я фаза» – за Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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