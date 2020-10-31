Беларусь и Международный торговый центр проведут онлайн-семинар по вопросам электронной торговли для содействия белорусским предприятиям по выходу на международные рынки. Такая договоренность достигнута 30 октября во время онлайн-встречи постоянного представителя Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрия Амбразевича с исполнительным директором Международного торгового центра (МТЦ) Памелой Коук-Хамильтон.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, Ю. Амбразевич обозначил практическую значимость сотрудничества Беларуси с Центром по вопросам международной торговли, коммерческой дипломатии, повышения конкурентоспособности и экспортного потенциала белорусских малых и средних предприятий, а также женского предпринимательства.