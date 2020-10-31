|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
15:18 02.11.2020
Беларусь и Международный торговый центр проведут онлайн-семинар по вопросам электронной торговли для содействия белорусским предприятиям по выходу на международные рынки. Такая договоренность достигнута 30 октября во время онлайн-встречи постоянного представителя Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрия Амбразевича с исполнительным директором Международного торгового центра (МТЦ) Памелой Коук-Хамильтон.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, Ю. Амбразевич обозначил практическую значимость сотрудничества Беларуси с Центром по вопросам международной торговли, коммерческой дипломатии, повышения конкурентоспособности и экспортного потенциала белорусских малых и средних предприятий, а также женского предпринимательства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 02.11.2020
Курсы в банках
на 02.11.2020
Конвертация в банках
на 02.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте