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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОТЧЕТ БЕЛАРУСИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА БУДЕТ РАССМОТРЕН 2 НОЯБРЯ В ЖЕНЕВЕ
09:12 02.11.2020
Ситуация с правами человека в Беларуси будет рассматриваться в третий раз рабочей группой Универсального периодического обзора (УПО) Совета ООН по правам человека 2 ноября 2020 года в Женеве на сессии, которая будет транслироваться в прямом эфире онлайн на английском и русском языках (работа сессии начнется в 9:00 и продлится до 12:30 по Гринвичу + 1 час).
Первый и второй Универсальный периодический обзор Беларуси состоялись в мае 2010 года и в мае 2015 года соответственно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Представительстве ООН в Беларуси, обзор основывается на следующих документах: 1) национальный доклад - информация, предоставленная государством, проходящим обзор; 2) информация, содержащаяся в докладах независимых экспертов и экспертных групп по правам человека, известных как Специальные процедуры, договорные органы по правам человека и другие органы ООН; 3) информация, предоставленная другими заинтересованными сторонами, включая национальные правозащитные учреждения, региональные организации и объединения гражданского общества.
С тремя отчетами, на которых будет основываться обзор Беларуси 2 ноября, можно ознакомиться здесь.
УПО представляет собой уникальный процесс периодического обзора ситуации с правами человека во всех 193 государствах-членах ООН. Начиная с первой сессии УПО в апреле 2008 года, все 193 государства-члена ООН были рассмотрены дважды: во время первого и второго цикла УПО. Ожидается, что во время третьего цикла УПО государства опишут меры, предпринятые с целью внедрения рекомендаций, полученных в ходе предыдущих циклов обзора, и в отношении которых они высказали готовность предоставить дополнительную информацию о внедрении.
Ожидается также, что они осветят последние события в области прав человека в стране.
Делегацию Беларуси возглавит посол Юрий Амбразевич, постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Рабочая группа УПО планирует принять рекомендации по Беларуси 6 ноября в 15:00. Рассматриваемое государство сможет выразить свою позицию по вынесенным в ходе обзора рекомендациям.
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