1 ноября 2020 г. вступит в силу договор между Беларусью и Молдовой о социальном обеспечении от 23 октября 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, договор распространяется на лиц, постоянно проживающих в Беларуси или Молдове, имеющих стаж на территориях указанных государств.

Предметом правового регулирования договора являются вопросы уплаты страховых взносов на государственное социальное (пенсионное) страхование; назначения и выплаты пенсий:

в Беларуси – трудовых пенсий (по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет), надбавок, повышений и доплат к пенсиям; в Молдове – пенсий по возрасту, по ограничению возможностей вследствие общего заболевания, по ограничению возможностей вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, по случаю потери кормильца;

назначения и выплаты страховых выплат: в Беларуси – единовременной и (или) ежемесячной страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием; в Молдове – пособия по ограничению возможностей вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Положения договора не охватывают вопросы: пенсионного обеспечения военнослужащих и приравненных к ним в части пенсионного обеспечения лиц; пенсионного обеспечения государственных служащих; назначения и выплаты социальных пенсий.

Согласно договору, уплата страховых взносов будет производиться в соответствии с законодательством государства, на территории которого граждане выполняют работу, независимо от их места проживания.

Пенсионное обеспечение предусматривается с учетом принципа пропорциональности: за периоды стажа работы после 31 декабря 1991 г. пенсию будет назначать и выплачивать государство, на территории которого сформирован этот стаж; за периоды стажа работы по 31 декабря 1991 года на территории бывшего СССР, в том числе Белорусской ССР и Молдавской ССР, пенсию будет назначать и выплачивать государство, на территории которого гражданин постоянно проживает в момент обращения за пенсией.

Если стажа на территории одного государства будет недостаточно для определения права на трудовую пенсию, то может быть учтен также стаж на территории другого государства. Подтверждение такого стажа производится компетентным органом этого государства.

Выплата пенсии будет осуществляться на территорию государства проживания пенсионера ежеквартально в последнем месяце квартала в денежной валюте этого государства.

Пенсии, назначенные до вступления в силу договора, пересмотру по нормам договора не подлежат. Исключение предусмотрено для случаев, когда при назначении пенсии не был учтен стаж, приобретенный на территории другого государства. Эти пенсии могут быть пересмотрены по заявлению пенсионера, и пенсию за этот стаж назначит государство, на территории которого он приобретен.

В целях реализации договора 16 октября 2020 г. между уполномоченными органами двух стран подписано административное соглашение о применении договора. Соглашением детально регламентирован механизм взаимодействия компетентных учреждений Беларуси и Молдовы по назначению и выплате пенсий.

По вопросам пенсионного обеспечения с учетом положений договора необходимо обращаться: лицам, постоянно проживающим в Беларуси, – в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства в Беларуси, лицам, проживающим в Молдове, – в Национальную кассу социального страхования Республики Молдова.

В связи с вступлением договора в силу с 1 ноября 2020 г. прекращает действие межправительственное соглашение между Беларусью и Молдовой о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения от 12 сентября 1995 года. При этом права лиц, приобретенные в соответствии с указанным соглашением, сохраняются.

Беларусью заключено 12 договоров в области социального (пенсионного) обеспечения.

Заключаемые в последнее время международные договоры основаны на пропорциональном принципе, предусматривающем назначение пенсии государством, на территории которого протекала работа и уплачивались пенсионные взносы. Такие договоры заключены с Литвой (в 1999 году), Российской Федерацией (в 2006 году), Латвией (в 2008 году), Азербайджаном (в 2013 году), Чехией и Эстонией (в 2018 году). В 2019 году подписаны договоры с Польшей и в рамках ЕАЭС, которые пока не вступили в силу. Ведется работа по заключению договора с Болгарией.