Делегация БЖД во главе с первым заместителем начальника дороги Игорем Шиловым приняла участие в 6-м заседании совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа-Китай, которое прошло 29 октября 2020 года в формате видеоконференции.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на заседании рассмотрены итоги работы, обсуждены имеющиеся проблемные вопросы, определены и утверждены планы работы, рассмотрен проект меморандума о совместных действиях, направленных на увеличение скорости следования контейнерных поездов по маршруту Китай-Европа-Китай.

В завершении встречи было принято решение о присоединении компании ProRail (Нидерланды) к совместной рабочей группе в качестве наблюдателя.

Совместная рабочая группа работает в соответствии с cемисторонним соглашением между железными дорогами Китая, Беларуси, России, Германии, Казахстана, Монголии и Польши об углублении сотрудничества по организации контейнерных поездов в сообщении Китай-Европа, ее деятельность направлена на наращивание контейнеропотока, совершенствование организации перевозок, развитие объектов логистической инфраструктуры, внедрение новейших технологий, создание единых стандартов обслуживания и т. д.

Надо отметить, что Белорусская железная дорога рассматривает развитие перевозок контейнерными поездами в сообщении с Китаем в качестве стратегического и наиболее перспективного направления своей деятельности, постоянно уделяет особое внимание ходу реализации статей cемистороннего соглашения.

Число контейнерных поездов, курсирующих между Китаем и Западной Европой, на протяжении последних лет стабильно растет. За 9 месяцев нынешнего года транзитом через Беларусь перевезено более 382 тыс. контейнеров в ДФЭ, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, Белорусская железная дорога уделяет большое внимание развитию терминальной инфраструктуры, а также совместно с участниками рынка транспортных услуг проводит целенаправленную работу по развитию и созданию новых маршрутов перевозок через белорусско-польские пограничные переходы.