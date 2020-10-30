|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЖД ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 6-М ЗАСЕДАНИИ СОВМЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПЕРЕВОЗКАМ КОНТЕЙНЕРНЫМИ ПОЕЗДАМИ В СООБЩЕНИИ КИТАЙХЕВРОПАХКИТАЙ
14:38 30.10.2020
Делегация БЖД во главе с первым заместителем начальника дороги Игорем Шиловым приняла участие в 6-м заседании совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай-Европа-Китай, которое прошло 29 октября 2020 года в формате видеоконференции.
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на заседании рассмотрены итоги работы, обсуждены имеющиеся проблемные вопросы, определены и утверждены планы работы, рассмотрен проект меморандума о совместных действиях, направленных на увеличение скорости следования контейнерных поездов по маршруту Китай-Европа-Китай.
В завершении встречи было принято решение о присоединении компании ProRail (Нидерланды) к совместной рабочей группе в качестве наблюдателя.
Совместная рабочая группа работает в соответствии с cемисторонним соглашением между железными дорогами Китая, Беларуси, России, Германии, Казахстана, Монголии и Польши об углублении сотрудничества по организации контейнерных поездов в сообщении Китай-Европа, ее деятельность направлена на наращивание контейнеропотока, совершенствование организации перевозок, развитие объектов логистической инфраструктуры, внедрение новейших технологий, создание единых стандартов обслуживания и т. д.
Надо отметить, что Белорусская железная дорога рассматривает развитие перевозок контейнерными поездами в сообщении с Китаем в качестве стратегического и наиболее перспективного направления своей деятельности, постоянно уделяет особое внимание ходу реализации статей cемистороннего соглашения.
Число контейнерных поездов, курсирующих между Китаем и Западной Европой, на протяжении последних лет стабильно растет. За 9 месяцев нынешнего года транзитом через Беларусь перевезено более 382 тыс. контейнеров в ДФЭ, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кроме того, Белорусская железная дорога уделяет большое внимание развитию терминальной инфраструктуры, а также совместно с участниками рынка транспортных услуг проводит целенаправленную работу по развитию и созданию новых маршрутов перевозок через белорусско-польские пограничные переходы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2020
Курсы в банках
на 30.10.2020
Конвертация в банках
на 30.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте