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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БРЕСТЕ ПРОХОДИТ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИЙ МИНСПОРТА И ТУРИЗМА БЕЛАРУСИ И МИНСПОРТА РФ
13:37 30.10.2020
В Бресте проходит совместное заседание коллегий Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Министерства спорта Российской Федерации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минспорта Беларуси, на мероприятии обсуждается ряд вопросов, связанных с особенностями подготовки спортивного резерва на региональном уровне, цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта, взаимодействии по вопросам международной спортивной повестки.
Белорусская сторона также поделится опытом функционирования спортивной отрасли в рамках неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусом COVID-19.
В заключение заседания планируется подписание ряда итоговых документов, призванных повысить эффективность сотрудничества, в том числе в области противодействия применению допинга в спорте и борьбе с ним.
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