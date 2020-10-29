В Бресте проходит совместное заседание коллегий Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Министерства спорта Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минспорта Беларуси, на мероприятии обсуждается ряд вопросов, связанных с особенностями подготовки спортивного резерва на региональном уровне, цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта, взаимодействии по вопросам международной спортивной повестки.

Белорусская сторона также поделится опытом функционирования спортивной отрасли в рамках неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусом COVID-19.

В заключение заседания планируется подписание ряда итоговых документов, призванных повысить эффективность сотрудничества, в том числе в области противодействия применению допинга в спорте и борьбе с ним.