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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДОЛЯ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ИМПОРТА ПРОДТОВАРОВ В БЕЛАРУСЬ В 2020 ГОДУ ВЫРОСЛА НА 2,3%


11:17 30.10.2020

Доля российской продукции в общем объеме импорта продовольственных товаров в Беларусь в 2020 году выросла на 2,3% и составила 33,6%. Такая информация прозвучала во время переговоров министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ивана Крупко и министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, которые прошли 29 октября в формате видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде Беларуси, несмотря на некоторое падение объемов взаимной торговли в первом полугодии, Российская Федерация является для Беларуси одним из основных партнеров: ее доля в структуре экспортных поставок составляет 75%.

В январе-августе 2020 г. товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания Беларуси и Российской Федерации составил 3,7 млрд долларов США. Белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Российскую Федерацию экспортировано на 2,8 млрд долларов. Из Российской Федерации в январе-августе 2020 г. импортировано сельхозпродукции на 919,1 млн долларов.

Укреплению сотрудничества Беларуси и России в сельскохозяйственной сфере в текущем году способствовал и целый ряд проведенных мероприятий. Во время Форума регионов состоялась совместная аграрная секция, посвященная социальной и экономической активности молодежи на селе. Международную выставку «Белагро» посетили представители из Брянской, Псковской, Омской, Иркутской, Ленинградской областей Российской Федерации и Приморского края. Проведены переговоры по дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества и кооперации в сфере агропромышленного комплекса.
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