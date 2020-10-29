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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПЛАНИРУЮТ В ДЕКАБРЕ ПОДПИСАТЬ БАЛАНСЫ ПОСТАВОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2021 ГОД
09:14 30.10.2020
Беларусь и Россия планируют в декабре подписать прогнозные балансы спроса и предложения по поставкам продовольствия на 2021 год. Такая информация прозвучала во время переговоров министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ивана Крупко с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым в формате видеоконференции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде Беларуси, стороны рассмотрели вопросы маркировки молочной продукции, фитосанитарного контроля, выполнение прогнозных балансов спроса и предложения Союзного государства на 2020 год, подготовку балансов на следующий год.
Кроме того, обсуждалось укрепление сотрудничества двух стран в сельскохозяйственной сфере.
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