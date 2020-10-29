Беларусь закрыла границы на въезд в страну со стороны Польши и Литвы. В Беларусь не пускают даже возвращающихся в страну граждан.

В Госпогранкомитете Беларуси говорят, что причина – пандемия коронавируса.

«Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать», - цитирует onliner.by представителя Госпогранкомитета.

Белорусы не могут въехать в страну и со стороны Украины.

В Беларусь сейчас впускают только грузовые машины и дипломатический транспорт.