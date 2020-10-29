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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ЗАКРЫЛА ГРАНИЦЫ С ПОЛЬШЕЙ, ЛИТВОЙ И УКРАИНОЙ
18:04 29.10.2020
Беларусь закрыла границы на въезд в страну со стороны Польши и Литвы. В Беларусь не пускают даже возвращающихся в страну граждан.
В Госпогранкомитете Беларуси говорят, что причина – пандемия коронавируса.
«Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать», - цитирует onliner.by представителя Госпогранкомитета.
Белорусы не могут въехать в страну и со стороны Украины.
В Беларусь сейчас впускают только грузовые машины и дипломатический транспорт.
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