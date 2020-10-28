Минэнерго Беларуси считает ноту Литву неудачной попыткой дискредитировать проект БелАЭС в глазах европейского сообщества. Об этом говорится в опубликованном на Telegram-канале министерства заявлении.

«Литовская сторона неоднократно предпринимала шаги с тем, чтобы проект строительства БелАЭС не состоялся. При этом в ход идут различные инструменты давления — от громких заявлений высоких чиновников и политиков Литвы об угрозе БелАЭС для Европы до призывов бойкотировать ее строительство на международных площадках. Однако не приводится ни одного обоснованного аргумента в подтверждение небезопасности станции. Звучат голословные заявления, главная цель которых — формирование негативного отношения к проекту БелАЭС», - говорится в заявлении.

В Минэнерго утверждают, что пытались наладить конструктивный диалог с литовской стороной, но он не получился из-за «отсутствия обратной связи».

«Литва выбрала тактику необоснованных претензий и обвинений. Это в очередной раз подтверждает, что все действия литовской стороны имеют политический подтекст. Ни о каком поспешном запуске БелаЭС, как это утверждается в заявлениях Литвы, не может идти и речи. Предпусковые операции ведутся в строгом соответствии с графиком этапных программ под жестким контролем Госатомнадзора и других надзорных органов», - заявляют в белорусском ведомстве.

По утверждению Минэнерго Беларуси, проект по строительству БелАЭС соответствует всем требованиям безопасности.

«Это не раз подтверждали международные экспертные миссии, в том числе МАГАТЭ, ВАО АЭС. Каких-либо недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска первого энергоблока станции, не выявлено. Беларусь также выстроила согласованную систему взаимодействия с Европейской комиссией и Европейской группой регуляторов ядерной безопасности. Наша страна добровольно выполнила стресс-тесты, которые являются дополнительным инструментом обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Реализуется национальный план действий по их итогам, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Первоочередные мероприятия плана, которые касаются дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности, уже выполнены. Остальные мероприятия, а это в основном исследовательские и экспертные работы, будут реализовываться поэтапно, в соответствии с нацпланом», - заявили в Минэнерго.