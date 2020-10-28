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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» НАМЕРЕНЫ НАРАСТИТЬ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ В МОЛДОВУ
11:41 29.10.2020
Вопросы наращивания экспорта предприятий концерна «Беллесбумпром» в Молдову будут в центре внимания во время визита белорусской делегации в Кишинев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, делегация концерна, в состав которой вошли руководители ряда предприятий деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, прибыла в Молдову 27 октября и пробудет там до 30 октября.
В ходе визита состоятся переговоры в посольстве Беларуси в Молдове, переговоры с молдавскими компаниями по вопросам реализации белорусской продукции, а также запланирована презентация производственно-технического и экспортного потенциала белорусских предприятий деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности для представителей деловых кругов Молдовы.
Объемы экспорта продукции предприятий в эту страну относительно небольшие - за 2019 год в Молдову поставлено продукции на 3 млн долларов США. За восемь месяцев текущего года на 1,8 млн долларов США со снижением к аналогичному периоду прошлого года на 7,8%. Среди основных причин – снижение общей активности на рынках, и на рынке Молдовы, в частности. Повлияли и иные факторы. Поэтому для предприятий концерна сейчас важно, как минимум, восстановить прежние объемы экспорта в эту страну, а также найти возможности для его наращивания в перспективе.
Надо отметить, что ряду предприятий даже с учетом ситуации на рынках из-за карантинных мер, удалось существенно нарастить в текущем году экспорт в Молдову. Например, РУП «Завод газетной бумаги» увеличил экспорт пиломатериалов более чем в 2,2 раза, ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» почти в 1,3 раза нарастило поставки мебели. ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» в 1,5 раза увеличило поставки бумаги и картона и в 1,2 раза бумажной тары. ОАО «ЦБК-Консалт» на 14,3% больше экспортировало в Молдову обоев. Это говорит о том, что резервы и возможности для наращивания экспорта есть. Поэтому и был организован такой визит, в ходе которого эти резервы и возможности будут проработаны.
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