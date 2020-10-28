Совместный семинар на тему «Роль высших органов аудита в повышении эффективности реализации государственных функций по контролю и надзору» состоялся 28 октября 2020 года под председательством заместителя главы белорусского контрольного ведомства Александра Курлыпо и аудитора Счетной палаты России Татьяны Блиновой.

В мероприятии, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли участие представители центрального аппарата и территориальных органов Комитета государственного контроля Беларуси, руководители 82 региональных контрольно-счетных органов России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, участники семинара обсудили проблематику повышения эффективности деятельности системы государственного контроля, а также вопросы оценки ее результативности.

Работники белорусского контрольного ведомства проинформировали российских коллег об особенностях национального законодательства в сфере осуществления контроля и надзора, подходах к проведению проверок, внедряемых информационных технологиях, а также о координации контрольной и надзорной деятельности в стране, которую осуществляет Комитет госконтроля. Представители КГК поделились опытом проведения мероприятий, направленных на повышение эффективности управления лесохозяйственной отраслью.

В свою очередь российские коллеги рассказали о реализации государственных функций по контролю и надзору.

На семинаре были представлены презентации деятельности территориальных контролирующих органов двух стран. Так, речь шла о результатах мониторинга реализации в Витебской области мероприятий госпрограммы в сфере содействия занятости населения, особый акцент сделан на выявленных недостатках и мерах по их устранению. Работники Счетной палаты Новгородской области поделились лучшими практиками взаимодействия контрольно-счетных органов при осуществлении внешнего государственного и муниципального финансового контроля.