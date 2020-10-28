В Беларуси подготовлен очередной (седьмой) Национальный доклад о выполнении Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, его разработку осуществил Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС в сотрудничестве с другими органами государственного управления.

В соответствии с международными обязательствами доклад размещен сайте с авторизованным доступом Объединенной конвенции, который администрирует МАГАТЭ. Документ также размещен в открытом доступе на сайте Госатомнадзора.

Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами принята в 1997 году.

В Беларуси Объединенная конвенция ратифицирована 17 июля 2002 года и вступила в силу 24 февраля 2003 года.

Национальный доклад содержит перечень установок, осуществляющих деятельность по обращению с отработавшим топливом и радиоактивными отходами в Республике Беларусь, сведения о государственной политике и практике в данной сфере, законодательной основе, выполнении рекомендаций по итогам рассмотрения предыдущего доклада и другую информацию. Документ охватывает деятельность и события за 2017-2020 годы.

В соответствии с установленной процедурой страны, ратифицировавшие Объединенную конвенцию, изучат национальные доклады других договаривающихся сторон, сформулируют вопросы к ним, а также дадут ответы на вопросы, поступившие к их собственному докладу. Защита национальных докладов состоится в мае-июне 2021 года в штаб-квартире МАГАТЭ в ходе очередного Обзорного совещания договаривающихся сторон.