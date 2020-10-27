Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров обсудили 27 октября по телефону белорусско-российское сотрудничество и интеграционное взаимодействие.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, министры обсудили координацию действий на международных площадках, в том числе по вопросам контроля над вооружениями.

Стороны рассмотрели ход подготовки предстоящего 12 ноября 2020 г. совместного заседания коллегий министерств иностранных дел Беларуси и Российской Федерации, в том числе согласования итоговых документов.