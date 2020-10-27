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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛИТВА ВРУЧИЛА МИНСКУ НОТУ ИЗ-ЗА БЕЛАЭС
17:35 27.10.2020
Во вторник Литва вручила Минску ноту протеста по поводу намерений начать в ноябре производство электроэнергии на Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС).
Как сообщило Министерство иностранных дел Литвы, в ноте строго осуждается решение белорусских ведомств вопреки призывам Вильнюса и Евросоюза начать производство на электростанции, которую Литва считает небезопасной, пишет портал Delfi.
По сообщению МИД, Литва и весь Евросоюз призывают Беларусь как можно скорее реализовать высочайшие требования безопасности и охраны окружающей среды, а также рекомендации стресс-тестов ЕС.
"Литва категорически не согласна с таким поспешным запуском", – заявила советник президента Аста Скайсгерите журналистам после встречи президента Литвы Гитанаса Науседы с несколькими министрами.
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