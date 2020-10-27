|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОТЕНЦИАЛ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» ПРЕДСТАВЛЕН НА ВИДЕОФОРУМЕ «СОПРЯЖЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И КИТАЙСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС - ОДИН ПУТЬ»
16:34 27.10.2020
Практическое взаимодействие ЕАЭС и Китая в таких сферах как финансы, экология, агропромышленный сектор и логистика обсуждены на видеофоруме «Сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс – один путь», который прошел 26 октября 2020 года.
На видеофоруме представлен был потенциал «Великого камня» как платформы для развития ключевых элементов Цифрового Шелкового пути.
Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», речь шла о строительстве транспортно-логистической инфраструктуры, внедрении цифровых решений в логистику и сферу обслуживания резидентов и инвесторов, а также о перспективах цифровизации с учетом развития технологий 5G в индустриальном парке.
Мероприятие организовано Евразийской экономической комиссией при генеральной поддержке Делового совета ЕАЭС, РСПП, Деловой России.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2020
Курсы в банках
на 27.10.2020
Конвертация в банках
на 27.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте