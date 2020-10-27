Практическое взаимодействие ЕАЭС и Китая в таких сферах как финансы, экология, агропромышленный сектор и логистика обсуждены на видеофоруме «Сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс – один путь», который прошел 26 октября 2020 года.

На видеофоруме представлен был потенциал «Великого камня» как платформы для развития ключевых элементов Цифрового Шелкового пути.

Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», речь шла о строительстве транспортно-логистической инфраструктуры, внедрении цифровых решений в логистику и сферу обслуживания резидентов и инвесторов, а также о перспективах цифровизации с учетом развития технологий 5G в индустриальном парке.

Мероприятие организовано Евразийской экономической комиссией при генеральной поддержке Делового совета ЕАЭС, РСПП, Деловой России.