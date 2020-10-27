Эксперт ООН по правам человека в Беларуси призвала правительство немедленно прекратить репрессии против собственного народа и создать независимую судебную систему для преодоления нынешнего политического кризиса в стране. Об этом сообщает Представительство ООН в Беларуси.

«На протяжении почти трех десятилетий Беларусь не смогла обеспечить независимость своей судебной системы, что означает, что верховенство права остается негарантированным, а права человека незащищенными», - заявила специальный докладчик по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин во время презентации своего второго тематического доклада Генеральной Ассамблее ООН.

В докладе, который охватывает период до 15 июня 2020 года, основное внимание уделяется системе правосудия в Беларуси, в частности отправлению правосудия по делам несовершеннолетних и судебному преследованию членов гражданского общества.

В Беларуси система юстиции и судебная система подвергаются чрезмерному контролю со стороны исполнительной власти, о чем свидетельствуют процедуры назначения, пребывания в должности и отстранения судей, нарушающие принципы, гарантирующие независимость судей.

Контроль исполнительной власти распространяется также на прокуроров, пользующихся юридическими и процессуальными полномочиями, которые недоступны в той же степени для адвокатов защиты.

"Это приводит к более выгодной позиции обвинения, что нарушает принципы права на справедливое судебное разбирательство и презумпцию невиновности", - сказала Марин.

Специальный докладчик также отметила, что белорусское законодательство существенно ограничивает независимость и свободу выражения мнений адвокатов. Исполнительная власть жестко контролирует лицензирование и деятельность юристов, которые часто осуществляют свою профессию под угрозой произвольного аннулирования или отзыва лицензий, в частности, если они критически относятся к правительству или если они защищают клиентов, которые, как считается, выражают несогласие с позицией государства.

Кроме того, сохраняется обеспокоенность по поводу законодательной базы, касающейся несовершеннолетних правонарушителей, особенно детей, осужденных за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками. Принудительный труд и низкий уровень здравоохранения в местах содержания под стражей негативно сказываются на здоровье детей, особенно во время пандемии COVID-19, в то время как международные стандарты в области прав человека требуют, чтобы арест, содержание под стражей или тюремное заключение ребенка использовались только в качестве крайней меры и в течение кратчайшего соответствующего периода времени.

Специальный докладчик Марин отметила, что положение в области прав человека значительно ухудшилось в период подготовки к президентским выборам 9 августа и после них. После выборов массовые протесты, которые были в основном мирными, были жестоко подавлены полицией. Только в августе и сентябре было задержано по меньшей мере 20 тысяч человек; сотни людей, как сообщается, подвергались избиениям, запугиванию, пыткам или жестокому обращению во время содержания под стражей.

В этих обстоятельствах система юстиции и судебная система продолжали избирательно использовать законодательство для запугивания или преследования несогласных, в то время как систематические нарушения прав человека, совершаемые государственными агентами, были механически закреплены. Белорусская прокуратура возбудила более 400 уголовных дел против протестующих, в то время как заявления о пытках и жестоком обращении, о которых до сих пор поступают сообщения, поскольку началась уже 10 неделя протестов, тщательно не расследуются.

«Глубоко укоренившиеся системные недостатки судебной власти, которые я подчеркиваю в своем докладе, подразумевают, что основные свободы и права человека белорусов нарушаются не только ежедневно: они остаются незащищенными», - сказала Марин.

Она подчеркнула, что «голоса несогласных не должны подавляться, а должны быть услышаны, потому что их главная претензия, в конце концов, в том, чтобы в Беларуси соблюдалось верховенство закона».

Марин выразила сожаление, что, не признав свой мандат, белорусские власти лишили страну возможности сотрудничать со Специальными процедурами ООН. Она призвала все заинтересованные стороны вести конструктивный и открытый диалог с участием всех представителей гражданского общества и действовать в соответствии с рекомендациями, отраженными в ее докладе, с тем чтобы белорусы могли иметь судебную систему, соответствующую международным стандартам в области прав человека.

Анаис Марин (Франция) была назначена специальным докладчиком по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Советом ООН в 2018 году.