На базе Новосибирского государственного аграрного университета открыта фирменная аудитория Минского тракторного завода (МТЗ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТЗ, главная цель проекта – обучение студентов, сотрудников дилерских центров ОАО «МТЗ» и специалистов агропромышленного комплекса Новосибирской области.

Общая площадь учебного класса составляет около 400 квадратных метров, он размещается на двух этажах. Для эксплуатационных испытаний Минский тракторный завод предоставил университету трактор BELARUS-3022ДЦ.1 в штатной комплектации. Аудитория располагает ремзоной с учебными стендами, мастерской для починки двигателей и ходовой части, шиномонтажным помещением, складом для хранения оборудования и запасных частей, учебным классом, методическим кабинетом.

Минский тракторный завод и Новосибирский государственный аграрный университет также заключили соглашение о прохождении производственной практики студентами вуза и проведении семинаров для преподавателей на базе учебного центра ОАО «МТЗ».

Напомним, в декабре 2019 года Виталий Вовк и глава Новосибирской области Андрей Травников подписали меморандум об углублении сотрудничества между белорусскими машиностроителями и сибирскими аграриями и открыли первый за Уралом фирменный торгово-сервисный центр МТЗ.