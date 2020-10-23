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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСКОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-СЕМИНАРЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ТВИНИНГ


13:22 27.10.2020

Представители Госкомимущества и высших учебных заведений Беларуси, а также эксперты Королевства Испания приняли участие в онлайн-семинаре «Анализ текущих учебных программ, связанных с земельным кадастром, земельным правом, ГИС и управлением бизнесом в Государственном комитете по имуществу Республики Беларусь и университетах Беларуси» который проходил с 19 по 23 октября 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, семинар направлен на профессиональную подготовку, повышение квалификации кадров для системы организаций Госкомимущества. Мероприятие состоялось в рамках реализации проекта международной технической помощи Твининг «Укрепление потенциала для управления геопространственными данными и обеспечения их функциональной совместимости Национальным кадастровым агентством».

Семинар прошел в рамках компонента 4 Твининга «Расширение возможностей человеческого потенциала по созданию, управлению и обмену данными в рамках Национального кадастрового агентства и сотрудничающих с ним организаций на всех административных уровнях».

Твининг – это достаточно новая форма прямого сотрудничества между органами власти государств-членов Европейского союза и Республики Беларусь, предусматривающая передачу прогрессивного опыта органов государственного управления стран-членов ЕС их белорусским партнерам. Проект международной технической помощи одобрен постановлением Совета министров № 760 от 13 ноября 2019 г. Координация и контроль за его реализацией возложены на Государственный комитет по имуществу.
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