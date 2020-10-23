|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ И СМОЛЕНСКАЯ ТПП НАМЕРЕНЫ УКРЕПЛЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
11:45 27.10.2020
Представители Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) и Смоленской торгово-промышленной палаты договорились о развитии сотрудничества в сфере трансграничной биржевой торговли.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, среди прочего планируется наладить регулярный обмен маркетинговой информацией, а также проработать перечень совместных мероприятий с целью привлечения на биржевые торги БУТБ компаний из Смоленской области Российской Федерации.
В качестве приоритетного направления взаимодействия стороны определили оказание содействия белорусским и российским предприятиям по выходу на биржевой товарный рынок для реализации продукции деревообработки и агропромышленного комплекса.
«Сотрудничество с биржей предоставит большие возможности предприятиям нашего региона для поиска партнеров в различных сферах экономики. Для регистрации на бирже представителям смоленского бизнеса необходимо только предоставить в электронном виде выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. Думаю, в условиях пандемии, это оптимальный вариант для выхода на новые рынки», – отметила начальник отдела международных и межрегиональных связей Смоленской ТПП Лариса Русакова.
В свою очередь начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий выразил уверенность в том, что более активное применение биржевого механизма в торговле между субъектами хозяйствования Беларуси и Смоленской области РФ будет способствовать увеличению взаимного товарооборота и диверсификации экспортных поставок.
«Особенность биржевой площадки в том, что она обеспечивает упрощенный доступ не только на рынок Беларуси, но и любой из 64 стран, чьи компании аккредитованы у нас и участвуют в биржевых торгах. О востребованности биржевого механизма свидетельствует увеличившееся количество транзитных сделок, свершаемых иностранными организациями. Если в 2019 году их было меньше 10, то за этот год уже почти 70. Причем в большинстве таких сделок одним из контрагентов являются российские компании», – подчеркнул Александр Башлий.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 23.10.2020
Курсы в банках
на 27.10.2020
Конвертация в банках
на 27.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте