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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ И СМОЛЕНСКАЯ ТПП НАМЕРЕНЫ УКРЕПЛЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО


11:45 27.10.2020

Представители Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) и Смоленской торгово-промышленной палаты договорились о развитии сотрудничества в сфере трансграничной биржевой торговли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, среди прочего планируется наладить регулярный обмен маркетинговой информацией, а также проработать перечень совместных мероприятий с целью привлечения на биржевые торги БУТБ компаний из Смоленской области Российской Федерации.

В качестве приоритетного направления взаимодействия стороны определили оказание содействия белорусским и российским предприятиям по выходу на биржевой товарный рынок для реализации продукции деревообработки и агропромышленного комплекса.

«Сотрудничество с биржей предоставит большие возможности предприятиям нашего региона для поиска партнеров в различных сферах экономики. Для регистрации на бирже представителям смоленского бизнеса необходимо только предоставить в электронном виде выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. Думаю, в условиях пандемии, это оптимальный вариант для выхода на новые рынки», – отметила начальник отдела международных и межрегиональных связей Смоленской ТПП Лариса Русакова.

В свою очередь начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий выразил уверенность в том, что более активное применение биржевого механизма в торговле между субъектами хозяйствования Беларуси и Смоленской области РФ будет способствовать увеличению взаимного товарооборота и диверсификации экспортных поставок.

«Особенность биржевой площадки в том, что она обеспечивает упрощенный доступ не только на рынок Беларуси, но и любой из 64 стран, чьи компании аккредитованы у нас и участвуют в биржевых торгах. О востребованности биржевого механизма свидетельствует увеличившееся количество транзитных сделок, свершаемых иностранными организациями. Если в 2019 году их было меньше 10, то за этот год уже почти 70. Причем в большинстве таких сделок одним из контрагентов являются российские компании», – подчеркнул Александр Башлий.
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