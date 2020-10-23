|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ ПОДГОТОВИЛИ НОВЫЙ САНКЦИОННЫЙ СПИСОК ИЗ 86 ЧИНОВНИКОВ БЕЛАРУСИ
10:18 27.10.2020
Группа Европейской народной партии, крупнейшая в Европарламенте, подготовила список из почти 90 белорусских чиновников, ответственных за фальсификации выборов и нарушения прав человека, в отношении которых ЕС, по ее мнению, должен ввести санкции. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ЕНП.
В заявлении отмечается, что этот список служит напоминанием о том, что те, кто хочет совершить преступление, не могут надеяться остаться анонимными.
"Мы будем просить, чтобы они предстали перед судом. По мнению группы ЕНП, имена в списке должны быть добавлены к санкциям, уже согласованным государствами-членами ЕС 12 октября, чтобы бороться с безнаказанностью и анонимностью лиц, ответственных за нарушения прав человека в Беларуси" - говорится в заявлении.
В списке содержатся имена некоторых судей и членов избирательной комиссии, личных помощников Лукашенко, сотрудников милиции и тюрем, членов правительства, директора государственного телевидения и Виктора Лукашенко, сына Александра Лукашенко и многих других.
Его публикация совпадает с крайним сроком, который белорусская оппозиция дала Лукашенко для ухода в отставку.
Видео, опубликованное группой ЕНП в социальных сетях со списком имен, утверждает: "Лукашенко - это всего лишь один человек. Есть и другие, кто замешан в его преступлениях".
Список был подготовлен в сотрудничестве с белорусской оппозицией.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 23.10.2020
Курсы в банках
на 27.10.2020
Конвертация в банках
на 27.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте