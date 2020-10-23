ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ ПОДГОТОВИЛИ НОВЫЙ САНКЦИОННЫЙ СПИСОК ИЗ 86 ЧИНОВНИКОВ БЕЛАРУСИ


10:18 27.10.2020

Группа Европейской народной партии, крупнейшая в Европарламенте, подготовила список из почти 90 белорусских чиновников, ответственных за фальсификации выборов и нарушения прав человека, в отношении которых ЕС, по ее мнению, должен ввести санкции. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ЕНП.

В заявлении отмечается, что этот список служит напоминанием о том, что те, кто хочет совершить преступление, не могут надеяться остаться анонимными.

"Мы будем просить, чтобы они предстали перед судом. По мнению группы ЕНП, имена в списке должны быть добавлены к санкциям, уже согласованным государствами-членами ЕС 12 октября, чтобы бороться с безнаказанностью и анонимностью лиц, ответственных за нарушения прав человека в Беларуси" - говорится в заявлении.

В списке содержатся имена некоторых судей и членов избирательной комиссии, личных помощников Лукашенко, сотрудников милиции и тюрем, членов правительства, директора государственного телевидения и Виктора Лукашенко, сына Александра Лукашенко и многих других.

Его публикация совпадает с крайним сроком, который белорусская оппозиция дала Лукашенко для ухода в отставку.

Видео, опубликованное группой ЕНП в социальных сетях со списком имен, утверждает: "Лукашенко - это всего лишь один человек. Есть и другие, кто замешан в его преступлениях".

Список был подготовлен в сотрудничестве с белорусской оппозицией.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2020
валюта курс
EUR 3.0029
USD 2.5399
RUB 3.3212
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0029 -0.0144
USD 2.5399 -0.0061
RUB 3.3212 +0.0178
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0120 3.0140
USD 2.5500 2.5500
RUB 3.3260 3.3330
подробнее

Конвертация в банках
на 27.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1830
EUR/RUB 90.4000 90.6000
USD/RUB 76.5000 76.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте