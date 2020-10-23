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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ НАМЕРЕНЫ УПРОСТИТЬ ТОРГОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
09:29 27.10.2020
Беларусь и Китай намерены упростить торговые процедуры. Об этом говорится в постановлении Совета Министров № 606 от 23 октября 2020 г.
Согласно документу, планируется подписать протокол между Министерством экономики Беларуси и Министерством коммерции Китайской Народной Республики о создании рабочей группы по упрощению торговых процедур Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.
Предложение о подписании такого протокола исходило от Министерства экономики и согласовано с министерствами иностранных дел и юстиции.
Документ принят в соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З ”О международных договорах Республики Беларусь“ и вступил в силу со дня его принятия.
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