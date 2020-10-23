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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАИП ПРЕЗЕНТОВАЛ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ В ХОДЕ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ НЕДЕЛИ
15:56 23.10.2020
Делегация Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП) приняла участие в мероприятиях «Российской промышленной недели», которая состоялась 19-22 октября 2020 г. в Москве в рамках межотраслевой платформы «НТИ Экспо» (Наука-Технологии-Инновации Экспо) и объединила на одной площадке несколько значимых отраслевых выставочных и конгрессных событий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, в ходе состоявшегося в рамках «Лесдревмаш-2020» II Форума Лесного машиностроения России агентство провело презентацию условий, возможностей и преимуществ ведения бизнеса в Беларуси.
Российская промышленная неделя включала международную политехническую выставку оборудования и технологий обработки конструкционных материалов «Технофорум-2020», выставку в области деревообработки «Лесдревмаш-2020» и международную выставку оборудования, технологий и материалов для процессов сварки и резки Rusweld-2020.
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