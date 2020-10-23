В Минске 22-23 октября 2020 года проходит XXV Международная научно-техническая конференция «Современные средства связи», организатором которой выуступает учреждение образования «Белорусская государственная академия связи».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерствк связи и информатизации, в работе конференции принимают участие 43 учебных заведения, научных организаций и предприятий Республики Беларусь и зарубежья. Зарубежные участники представлены учеными и руководящими работниками более чем из 13 стран: России, Украины, Эфиопии, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Азербайджана, Ливии, Ливана, Судана, Индии, Литвы.

Белорусские участники представлены учебными заведениями и научными организациями: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Белорусская государственная академия связи, Полоцкий государственный университет, Белорусский государственный университет транспорта, Белорусский государственный экономический университет, Белорусский государственный технологический университет, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, Белорусско-Российский университет, «Молодечненский торгово-экономический колледж» Белкоопсоюза, ОАО «КБ Радар» − управляющая компания холдинга «Системы радиолокации», ОИПИ НАН Беларуси, ООО «НЬЮЛЭНД технолоджи», ООО «Стрим центр», РУП «Белпочта», РУП Белтелеком, ОАО «Белагропромбанк», ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь», УО «Военная академия РБ», УО «Республиканский институт профессионального образования», Национальная библиотека Беларуси.

На пленарном заседании заслушано и обсуждено 5 докладов, 3 из которых были представлены в дистанционной форме учеными из Азербайджана, Узбекистана и Украины. На секционных заседаниях − более 100 докладов.