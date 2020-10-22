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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРЕЗЕНТОВАН НА IV КОНФЕРЕНЦИИ ГЕРМАНСКОГО БИЗНЕСА
10:36 23.10.2020
В формате онлайн 22 октября 2020 года состоялась IV конференция германского бизнеса «Евразийский Союз: значение, достижения, перспективы развития».
Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», в рамках панельной дискуссии, посвященной рынкам евразийского региона, руководством администрации парка были представлены возможности «Великого камня» по развитию производственных проектов, логистической инфраструктуры, а также преимущества обслуживания резидентов и инвесторов по принципу «одна станция».
В конференции приняли участие представители компаний, работающих в ЕАЭС, а также эксперты в области возобновляемой энергетики, инвестиций, финансов и логистики.
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