В формате онлайн 22 октября 2020 года состоялась IV конференция германского бизнеса «Евразийский Союз: значение, достижения, перспективы развития».

Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», в рамках панельной дискуссии, посвященной рынкам евразийского региона, руководством администрации парка были представлены возможности «Великого камня» по развитию производственных проектов, логистической инфраструктуры, а также преимущества обслуживания резидентов и инвесторов по принципу «одна станция».

В конференции приняли участие представители компаний, работающих в ЕАЭС, а также эксперты в области возобновляемой энергетики, инвестиций, финансов и логистики.