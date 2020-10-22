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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ТУРЦИЯ ОБСУЖДАЮТ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
15:59 22.10.2020
Посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак в ходе визита 21 октября в город Измир провел встречи с мэром города Тунч Сойером и губернатором этой провинции Явузом Селимом Кёшгером.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили перспективные направления развития торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурного сотрудничества Республики Беларусь и Измира в региональном аспекте.
На встрече с председателем промышленной палаты Измира Эндером Йорганджиларом состоялась презентация торгово-экономического потенциала Беларуси. В. Рыбак представил торговые предложения белорусских субъектов хозяйствования, заинтересованных в поставках продукции в Турцию и развитии взаимодействия с турецким бизнесом.
По итогам встреч достигнуты договоренности о развитии установленных контактов и поиске новых деловых партнеров.
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